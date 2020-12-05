Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund, Eva Cadena Haglund ve Sebastián Cadena Haglund ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk, tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyası" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da, Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.