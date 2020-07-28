Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Okçu yönetimindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 135'inci kilometresinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Araçtan inen sürücü ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: otomobil yangını KonyaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:16
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