Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı
[AA (Arşiv)]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde servis midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı.
Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Abdullah Ö. idaresindeki servis midibüsü, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne seyir halindeyken Esentepe Mahallesi Süleymanbey Caddesi'nde Mehmet Zeki Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan midibüsteki 17 işçi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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