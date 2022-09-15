Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonla çarpışan otomobil paramparça oldu: 2 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kartal Mahallesi'nde Lamih Ağaslan idaresindeki asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Beşar Veys'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon şarampole devrildi, otomobil ikiye bölündü.
Sürücüler Ağaslan ile Veys, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Muhammed Veys yaralandı.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Veys'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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