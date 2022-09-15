Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış’ta ayı saldırısı: 1 yaralı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.
Sarıkamış Beşevler Mahallesi de hayvan otlatan Çetin Toptaş’a ayıyla karşılaştı. Toptaş ile karşı karşıya kalan ayı Toptaş’a saldırdı.
Ayının darbeleriyle ağır yaralanan Çetin Toptaş, vatandaşların yardımıyla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde ilk tedavi yapılan Toptaş, daha sonra ambulansla Erzurum’a sevk edildi.
Ayının saldırdığı Toptaş’ın sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
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