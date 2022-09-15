Artvin - Yusufeli kara yolu üzerinde iki yavrusuyla birlikte zıplayan dağ keçileri yoldan geçen bir araç içerisinde ki yolcunun cep telefonuna yansıdı.

Görüntüler anne keçi yavrularını kara yolu dışına çıkarmak için çabalarken yavru keçiler yol ortasında zıplamanın keyfini çıkarttı. Sonunda iki yavru keçi kayalıklara kaçtıktan sonra anne keçi de gözlerden kayboldu.

Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek korunmakta olan yaban keçileri, insanların yaşam alanlarında sıklıkla görüntüleniyor.

Bazen beslenmek ve su içmek için indikleri yol kenarlarına bazen de oyun için iniyorlar.