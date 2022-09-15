İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor.

Harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetleri anında müdahaleyle engelliyor.

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan 295 kilometrelik sınır hattında ihalesi yapılan 164 kilometrelik bölümün 64 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı. 7 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 283 kilometre de hendek kazıldı.

Sınırdaki, haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 51'i tamamlandı, 52'sine elektrik nakil hattı çekim işlemleri sürüyor. 72 lego ve 45 monoblok kulenin inşaatının da kısa süre içinde tamamlanmasıyla toplam 220 kuleden sınır hattının sürekli kontrol altında tutulması planlanıyor.

İnşaatı tamamlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının 55 kilometrelik bölümüne iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

"Çalışmalar hızlandı"

Şantiye şefi inşaat mühendisi Menderes Cengiz, kış öncesi çalışmaların hızlandığını söyledi.

Ağrı'dan Hakkari'ye kadar olan sınırda çalışma yürüttüklerini anlatan Cengiz şunları kaydetti:

"Hududun güvenliği için çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan hendekler kazılıyor bir yandan da duvar örülüyor yol ve kule yapılıyor, tel örgü çekiliyor. Yüzlerce personel ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor."