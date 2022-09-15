Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ağaçlandırma sahasında da hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.