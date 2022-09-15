Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir Foça'da makilikte çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.
Ağaçlandırma sahasında da hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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