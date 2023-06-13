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Türkiye
İHA 13.06.2023 17:08

Konya'da sağanak sele neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Konya'da sağanak sele neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde, bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, bazı bahçe kapıları da yerinden söküldü.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Kulu ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesi'nde şiddetli yağmur sele neden oldu.

Sel nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, bazı bahçe kapıları da metrelerce sürüklendi.

Yaklaşık yarım saat devam eden yağmur sonrası yollar ve bahçeler sular altında kaldı. Yaşanan sel sonrası belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

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