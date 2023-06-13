Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2023 16:39

İstanbul'daki fabrika yangını 70 saat sonra söndürüldü

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

İstanbul'daki fabrika yangını 70 saat sonra söndürüldü
[Fotograf: AA]

Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.

Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.

İstanbul'daki fabrika yangını 70 saat sonra söndürüldü

31 araç 95 personelle müdahale edildi

Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.

İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'daki fabrika yangını 70 saat sonra söndürüldü

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 740 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Togg, Alman gazetecileri ağırladı
17:25
Almanya'da kilisede cinsel istismara 300 bin euro tazminat kararı
17:32
Boynuna takılan metalik disk yemek borusunu delerek midesine indi
17:29
İstanbul'da suya zam
17:14
Samsun'da istinat duvarı yıkıldı, 5 araç ve 1 tekne boşluğa düştü
17:08
Konya'da sağanak sele neden oldu
Emine Erdoğan, Bakü'de ziyaretlerde bulundu
Emine Erdoğan, Bakü'de ziyaretlerde bulundu
FOTO FOKUS
Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar
Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ