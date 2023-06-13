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Türkiye
TRT Haber 13.06.2023 15:40

Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 80 göçmenin de yakalandığı operasyonda ev sahiplerinin, aynı zamanda kaçakçılığı da organize ettiği ortaya çıktı. TRT Haber operasyonla ilgili dikkat çeken detaylara ulaştı.

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İstanbul polisi, göçmen kaçakçılarına yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 80 kaçak göçmen yakalandı.

TRT Haber'in elde ettiği bilgilere göre; kaçakçılar ilginç bir yöntem kullanıyordu. Göçmenlerin barınması için özellikle binaların zemin katları tercih ediliyordu.

Polis baskınına 'zemin kat' önlemi

Bunu yapmalarındaki amaç; olası bir polis baskını esnasında göçmenlerin hızlıca evden çıkartılması ve kapıya yanaşan araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmasıydı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Zanlıların ayrıca, Yunanistan sınırına geçiş güzergahı bulunan ilçelerden ev tuttukları ortaya çıktı. Özellikle TEM otoyoluna çıkışın kolay olduğu o evlerden biri Tuzla'daydı. Mühürlenen evin, oldukça kötü koşullara sahip olduğu göze çarptı.

Gözaltına alınanlar arasında, göçmenlerin tutuldukları evlerin sahipleri de vardı. Polis ekipleri, ev sahiplerinin aynı zamanda göçmen organizatörleri olduklarını tespit etti.

450 bin lira ceza kesildi

Zanlılar verdikleri ifadede; evlerini bir kişiye kiraladıklarını, bu kadar kalabalık olduklarını bilmediklerini iddia etti.

3'ü yakalanarak gözaltına alınan 5 ev sahibine toplam 450 bin lira para cezası kesildi.  

Haber: Murat Can Öztürk - Niyazi Dölek

Kamera: Mustafa Oğuz

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