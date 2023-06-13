Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 13.06.2023 14:34

Raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı

Zeytinburnu'nda raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin adlı işçi Marmaray'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı
[Fotograf: DHA]

TCDD'ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yaptığı sırada, makinist işçileri fark edip siren çalmaya başladı.

Kaçmaya çalışan 3 işçiden 2'si kaçmayı başarırken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kendisini kurtaramadı. Güçtekin, Marmaray'ın çarpmasıyla rayların kenarında bulunan demir levhaya çarptı.

Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Güçtekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Marmaray İş Kazaları
Sıradaki Haber
Çapa'da yangın paniği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konutlarla ilgili çalışma yapılıyor
14:33
Fransa'da ayrılıkçılıkla mücadele fonunda yolsuzluk iddiası savcılığı harekete geçirdi
14:36
Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz
14:30
OPEC: Küresel petrol arzı mayısta 1 milyon varil azaldı
14:23
İngiliz askerler, geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor
14:17
Lukaşenko: Rusya’dan taktik nükleer silahı ben istedim
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
FOTO FOKUS
Çapa'da yangın paniği
Çapa'da yangın paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ