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Türkiye
AA 13.06.2023 16:14

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 740 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 740 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 740 sikke ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 10 Haziran'da A.C, M.K, Y.U, C.D, A.F.K. ve C.G'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen iki operasyonda A.C, M.K, Y.U, C.D, A.F.K. ve C.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 2 bin 740 sikke, 212 çeşitli figürlerde obje, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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