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Türkiye
AA 13.06.2023 16:44

Balkondan sokaktaki kavgayı izlerken mermi isabet eden kişi öldü

İstanbul Üsküdar'da kavga sesini duyarak balkona çıkan kişi, göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balkondan sokaktaki kavgayı izlerken mermi isabet eden kişi öldü
[Arşiv-AA]

Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan Fahrettin Turun (32), 11 Haziran akşamı sokaktan gelen gürültüler üzerine balkona çıktı.

İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavgada bazı kişiler silahla havaya ateş açtı, balkondaki Turun göğsüne isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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