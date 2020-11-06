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Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Beyşehir-Akseki karayolunun 18. kilometresinde, İdris Altok idaresindeki otomobil, Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Orhan Gürler'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Durmuş, Mümin Özdil, Rüstem Kaya ve Harun Dinvar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet sürcüsü Orhan Gürler, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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