Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, aktif görevdeki yüzbaşı, üsteğmen ve 2 astsubay ile daha önce görevden uzaklaştırılmış yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.