Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kozören Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Kozören'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 20:33
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