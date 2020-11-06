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Şanlıurfa'da minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İbrahim Aygün'ün kullandığı çekici ile Suriye uyruklu Ali Hammadi'nin idaresindeki yolcu minibüsü, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 36. kilometresinde çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan Muhammed El Muhammed, Halil Abdullah, Şam Al Celloud, Ahmet Al Celloud, İbrahim Al Celloud, Amşa Alafar ve Emine Abdullah yaralandı.
Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed El Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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