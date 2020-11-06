Yargıtay Ceza Dairesi'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 sanıklı davada verilen hükmü kısmen bozmasının ardından, 18 sanık hakkında yeniden yapılan yargılamada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda görülen duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları ile müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, sanıklar beraatlerini talep ederken müdahil avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski üsteğmen Gökhan Mengeş'i, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bu suçu yardım eden sıfatıyla işlemesi ve kişiliği ile cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, ağırlaştırmış müebbet hapsi 13 yıl 4 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar eski astsubaylar Kemal Özer, Murat Göktürk, Murat Kılıç ve Süleyman Şimşek'i de önce "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, bu sanıkların cezalarını da yardım eden sıfatları bulunması sebebiyle 12 yıl altışar aya indirerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, 13 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan beraatlerine, "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarında ise haklarında ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine vararak, tahliyelerine hükmetti.

Davanın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 sanık İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandı. Kararını 3 Nisan 2018'de açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Serkan Kocapınar, Serdar Erdoğan, Suat Can ve eski üsteğmenler Mustafa Özkula ile Gökhan Mengeç'in "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına karar vererek, bu sanıkların suçlarında indirim uygulamamıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski uzman erbaş Mehmet Ali Gürcü, Ferhat Çakır, Hasan Hüseyin Öner, Mesut Kaman, Emir Bayram Büyük, İbrahim Gürpınar, Sadık Karcı, Hakan Dündar, Süleyman Şentürk, Muhammed Anıl Bolat ile eski astsubaylar Murat Kılıç, Süleyman Şimşek, Murat Göktürk, Kemal Özer ve eski asteğmenler Yiğiter Dursun, Ahmet Sarıgül, Oğuz Gündoğdu'nun da "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, sanıkların duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle cezalarını müebbet hapis cezasına indirmişti.

Mahkeme heyeti, 22 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de ‘’anayasayı ihlal’’ suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden ve bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 18 sanık yönünden verdiği kararı bozarak dosyayı ilgili mahkemesine geri göndermişti.