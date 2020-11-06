Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'de aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Yenice ilçesinde gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 18:35
Son Haberler
- 19:09
- 18:51
- 18:49
- 18:59
- 18:16
Sıradaki Haber
Samsun'da 18 bin 200 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz