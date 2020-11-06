Kaza, dün gece saatlerinde Elbistan-Göksun karayolunda meydana geldi. Göksun yönüne giden Sabahattin Kuru yönetimindeki kamyonet, önünde seyreden Ramazan Gedikli'nin kullandığı traktöre çarptı.

Kazada, Sabahattin Kuru ile yanındaki Yusuf Bolat ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Bolat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrollerde Sabahattin Kuru'nun 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

