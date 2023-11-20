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Türkiye
AA 20.11.2023 11:40

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent girişinde durdurulan bir tırda gümrük kaçağı 28 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit ettikleri iş yeri ile bir ev ve araçta yaptıkları aramada 1100 sahte bandrol, 225 litre etil alkol, 106 alkol kiti, 7 şişe sahte alkollü içki ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen adreslerde, 6 bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 bin 900 doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, sigara üretiminde kullanılan 4 hava kompresörü, sigara üretiminde kullanılan 3 tütün sarma makinesi ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Selçuklu ve Karatay ilçesinde belirlenen adreslerde 13 cep telefonu ve 26 telefon aksesuarı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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