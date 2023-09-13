Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2023 02:10

Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Konya'da A.Ö. yönetimindeki kamyona, Karaman-Konya kara yolu Kaşınhanı Mahallesi sapağında, sürücünün araçta bulunan akrabalarını indirmek için durduğu sırada, H.Y. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.

Aynı istikamette ilerleyen H.O. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de kazaya karışarak yaklaşık 50 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö'nün kullandığı kamyonun kasasında bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu Hayrullah ve Semsuddin S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile M.A.Ö., A.Ö., Z.S.Ö., H.Ö. ve Necip S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yabancı uyruklu Necip S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Uşak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:48
Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak
02:45
Pakistan'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde "hasta bakıcılık eğitim merkezi" kurulacak
02:40
10 il için kuvvetli sağanak uyarısı
03:18
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
02:13
Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı
02:01
Uşak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Endonezya'nın Ogan Ilir bölgesinde orman yangınları devam ediyor
Endonezya'nın Ogan Ilir bölgesinde orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ