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Türkiye
AA 12.09.2023 23:50

Düzce'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
[Fotograf: AA]

Atatürk Mahallesi'nde, Recep ve Ahmet Yaman'a ait 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Olay yerine gelen Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Beş ailenin yaşadığı binada büyük hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

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