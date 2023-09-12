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Türkiye
AA 12.09.2023 22:19

Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu

Bursa’nın İznik ilçesinde virajı alamayan tır önce araçlara çarptı sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İznik’ten Orhangazi istikametine giden Fatih K. idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır, virajı alamayıp kontrolü kaybetti.

Önce karşı istikamette gelen Hakan E. idaresindeki tıra daha sonra bir otomobile çarptı. Yolun kenarında bisiklet süren bir çocuk da tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

Kazada yaralanan olmazken tırın kasasında bulunan meyve sebzeler yola saçıldı.

Petrol istasyonu yakınında olan kaza çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
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