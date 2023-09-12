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Türkiye
DHA 12.09.2023 19:45

Van'da kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Van-Hakkari karayolunda, kargo firmasına ait kamyon ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Van'da kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotograf: DHA]

Van- Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait kamyon, Hakkari yönüne giderken karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı, ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna getirildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van Hakkari Trafik Kazası
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