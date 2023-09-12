5 katlı binanın üzerine yapılan camide sona doğru

Oltanbey Mahallesi'nde yapımına 2014'te başlanan Mescid-i Aksa Camii, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle 5 katlı binanın üzerine inşa edildi.

Diğer katlarında market, kafeterya ile Kur'an kursu bulunan bina üzerindeki camiye giriş, merdivenlerin yanı sıra kot farkından dolayı caminin cephesinin bulunduğu yoldan sağlanıyor.

Mescid-i Aksa Camii İmamı Aziz Aydın, arazi şartlarının uygun olmaması ve kot farkı nedeniyle caminin buraya yapıldığını söyledi.

Aydın, 2019'da göreve başladığı camide inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Binanın diğer katları market, kafeterya, Kur'an kursu olarak tasarlandı. Camimize giriş ana yol üzerinden yapılıyor. Merdiven çıkmadan burada camiye rahatça girebiliyoruz. İnsanlar aşağıdan baktıkları zaman caminin apartman üzerinde olduğunu zannediyorlar ama buraya gelince arkadan birinci katta olduğunu görüyorlar."

Halıları serilen caminin yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Aydın, "Avlusunun yapımına başlanacak. Camide ayrıca beş vakit ibadet yapılabiliyor. Alt katta yer alan Kur'an kursunda 500 kişilik cemaat yeri bulunuyor. Orada da rahatça ibadetlerimizi yapabiliyoruz." dedi.

Müezzin Zülküf Köprülü ise caminin bina üzerine yapılmasının yer sıkıntısından kaynaklandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Gümüşhane şartları belli, yer vardı da biz mi yapmadık? İmkanlar bu kadardı ve yapılabildi. Emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Kalan kısmı da cemaat ve insanlarımızın yardımıyla yapmak istiyoruz."