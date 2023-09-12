Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.09.2023 19:55

ABD'li dağcı Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.040 metre derinlikteki mağarada mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı dağcının tedavi altında olduğunu duyurdu.

ABD'li dağcı Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ABD'li dağcının tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. 

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Mağarada, 1.040 m derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı kurtarıldı.

Mersin Anamur’da 2.140 rakımlı Taşeli Platosunda bulunan Morca Mağarasında 1.040 m derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı mağaracı Mark Dickey 9 gün süren çabalar sonucunda kurtarıldı.

Amerikalı mağaracının çıkarılmasının uzun zaman alacak olması nedeniyle ilk tedavisi, mağaraya inen hekimlerce, bulunduğu yerde yapıldı. Daha sonra Dickey, Uluslararası Mağaracılık Kurtarma Ekipleri operasyonu ile 12 Eylülde kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından şu anda Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altında. 

Konuğumuz olan hastaya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı

 

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Van'da kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Et ve Süt Kurumu'ndan 'Üreticilerin ceza ödediği' iddialarına açıklama
21:10
İngiltere'den sel felaketi yaşanan Libya'ya "yardıma hazırız" mesajı
21:06
Çelik'ten TSK'yı hedef alan Tanrıkulu'na tepki: Terör destekli bir seçim kampanyasının neticesi
21:02
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
21:03
Nijerya'da gölde bir teknenin batması sonucu 11 kişi öldü
20:57
Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı?
Türk savunma sanayiinden İngiltere'de gövde gösterisi
Türk savunma sanayiinden İngiltere'de gövde gösterisi
FOTO FOKUS
İstanbul'da kaldırımlar araç işgalinde
İstanbul'da kaldırımlar araç işgalinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ