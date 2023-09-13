Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2023 02:00

Uşak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan ilerleyen A.I.  yönetimindeki kamyonet, Ketem Kavşağı'nda Burak Alsay kontrolündeki motosikletle çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletteki İlyas Çakın yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Alsay, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Burak Alsay ve İlyas Çakın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.I. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyonetin sokaktan kavşağa çıkış yaptı sırada motosikletin kamyonetin kasasının sol yan kısmından çarptığı görüldü.

ETİKETLER
Uşak Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Düzce'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:48
Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak
02:45
Pakistan'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde "hasta bakıcılık eğitim merkezi" kurulacak
02:40
10 il için kuvvetli sağanak uyarısı
03:18
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
02:13
Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı
02:12
Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü
Endonezya'nın Ogan Ilir bölgesinde orman yangınları devam ediyor
Endonezya'nın Ogan Ilir bölgesinde orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ