Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da gübreleme esnasında zehirlendiler: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[İHA (Arşiv)]
Konya'nın Karapınar ilçesinde, kimyasal gazdan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Çiftlikteki hayvanlar da güvenli bölgeye alındı.
İçedeki bir çiftlikte çalışan 3 kişi, doğal gübreleme deposunda, gübreleme esnasında oluşan reaksiyon sonucu açığa çıkan kimyasal gazdan etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Çiftlikteki gübre toplama alanında inceleme yapan AFAD Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, yaptıkları ölçümlerde 49.9 ppm hidrojen siyanür, 199.9 ppm hidrojen sülfür, 70 ppm karbonmonoksit ve 24 ppm amonyak bulunduğunu tespit etti.
Zarar görmemesi için hayvanlar güvenli bölgeye alındı.
Etiketler: Konya
Son Haberler
- 18:12
- 17:47
- 17:46
- 17:39
- 17:37
Sıradaki Haber
İzmir'de 65 milyon liralık tefeci operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz