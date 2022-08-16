Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki Sadabad 2 Viyadüğü'nde seyreden otomobilin sürücüsü, dumanlar yükseldiğini gördüğü aracını yolun sağına park etti.
Alevler kısa sürede yayılıp tüm aracı sararken, yangın bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Viyadük üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
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