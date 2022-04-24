Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.
Polis ekipleri, teknik incelemenin ardından aracıyla drift yapan sürücünün M.G. olduğunu tespit etti.
Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan M.G'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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