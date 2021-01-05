2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle de 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak biliniyor.

Konya'ya geçen yıl temmuz-aralık döneminde 80 mm yağış düşerken, bu sene 30 mm yağış düştü.

Kuraklık tehlikesi olan kentte, geçen ayki 2 günlük yağış ovadaki mahsulün çimlenmesine neden oldu. Ancak yağışların sürekli olmaması tarladaki ürünleri çürümeyle karşı karşıya getirdi.

"2021'de çok daha vahim bir durum bekliyor diyebiliriz"

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçinin yağışların devamının gelmemesi nedeniyle sıkıntıya girdiğini söyledi:

“Maalesef, arazilerimiz ektiğimiz şekliyle duruyor. Ürünler, geçen günlerdeki yağışla çimlendi ama henüz bir çıkış gösteremedi. Ürünler için bu daha tehlikeli. Eğer yağışın devamı gelmezse bu durum çok daha tehlikelidir. 2021 yılında çok daha vahim bir durum bekliyor diyebiliriz. Eğer önümüzdeki 15-20 gün içerisinde yağış olursa belki kurtarma ihtimali var."

[Fotoğraf: DHA]

"Elimizdeki ürünler 2021 yazına kadar götürür"

Elde bulunan stokların bu yılın yaz aylarına kadar yetebileceğini anlatan Kavuneker, şunları söyledi:

“2020 yılında kaldırdığımız ürünler, bizi 2021’in ağustos ve eylül aylarına kadar rahat bir şekilde götürür. Ancak sonra ülkede sıkıntı başlar. Çok acilen su tüketimiyle ilgili tedbirleri almamız lazım. Hızlı bir şekilde gerekirse kampanya başlatılarak su tasarrufu yapılması lazım. Su tüketimlerinin sınırlandırılması lazım. Bırakın tarımsal sulamayı, ülkede içme suyu tehlikeye giren 3-4 tane büyük ilimiz var.

Dünya üzerinde de bir kuraklık var. Bugün çöpe attığımız ekmek kadar ekmeği bile bulamayacağız. Buna herkes inansın. Tavaya dökecek yağı bulamayacağız. Çünkü bahar ayında da kurak giderse, ay çekirdeği ve mısırdan elde ettiğimiz yağlar da olmayacak. Çok büyük bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım."

[Fotoğraf: DHA]