Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de restoran yangını
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki restoranın ikinci katında kızartma amaçlı kullanılan yağın ocakta unutulmasından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Binanın asma katına sıçrayan alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, restoranda hasara neden oldu.
Etiketler: Yangın
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