Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Konya’da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokak’ta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.
Etiketler: Konya karantina selçuklu Sille Parsana MahallesiSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 01:56
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