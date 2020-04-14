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Konya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda, hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansın şoförü yaralanırken, içinde bulunan sağlık görevlileri ile otomobil şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ambulans şoförü, ihbar üzerine olay yerine gelen başka bir ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen ambulanstaki hasta ise Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
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