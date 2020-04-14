Bakan Kurum, Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalışması ve beyaz kumun kamyonlarla taşınmasıyla ilgili görüntüler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir" diyen Kurum, "Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun" ifadesini kullandı.

Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. — Murat KURUM (@murat_kurum) April 14, 2020

Kamera sistemi kurulacak

Kurum Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kurulacağını da ifade etti. Kurum, "Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler" dedi.

"En küçük hoyratlığı müsade etmeyeceğiz"

Bakan Kurum açıklamasına şöyle devam etti: "Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda’yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir.

Asfalt dökülmeyecek, tek bir zivi dahi çakılmayacak

İlk etapta Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık.

Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak."