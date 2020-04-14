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Diyarbakır kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakika teröristSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 16:43
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