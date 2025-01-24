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Türkiye
AA 24.01.2025 20:44

Konya'da 3 katlı bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

"Çalışmalarımız sürüyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim" sözlerini kullandı.

"İlk bilgiler enkaz altında 5 kişinin olduğu yönünde"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıkalama, "Tüm gayretimiz yapının altında olduğu ifade edilen kişilerin kurtarılmasına yönelik. İçerden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, içerde kendi ailelerinden 5 kişinin olduğu yönünde" dedi.

1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır".

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