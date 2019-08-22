Türkiye
Konya'da 250 litre sahte içki ele geçirildi
22 Ağustos 2019 Perşembe 17:24 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:26
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 litre sahte içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türbe Mahallesi'nde 50 yaşındaki B.D'ye ait eve baskın düzenledi.
Ekipler, 250 litre sahte içki ve bunun yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Olayla ilgili B.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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