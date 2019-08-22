Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Nepal, Irak, Pakistan, Cezayir, Mısır, Libya, Filistin, Ürdün, Özbekistan, Bangladeş, Afganistan ve İran uyruklu 421 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA