Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor.

İzmir, Edirne ve Çanakkale'de 1 günde düzenlenen operasyonlarda toplam 831 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 59 göçmen

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 12'si kadın 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çanakkale'de 7 operasyonda 321 göçmen

Sahil Güvenlik Ekipleri, Çanakkale'de Sivrice açıklarında devriye esnasında 5 operasyon düzenledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 249 Afganistan uyruklu, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı da Ayvacık ilçesinde iki ayrı bölgeye operasyon düzenledi.

Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 72 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de 451 göçmen yakalandı

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan ve içinde düzensiz göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu.

17 kişilik minibüse 3'ü çocuk 30 Suriyeli'nin sığdırıldığı belirlendi. Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Denetimlerde Nepal, Irak, Pakistan, Cezayir, Mısır, Libya, Filistin, Ürdün, Özbekistan, Bangladeş, Afganistan ve İran uyruklu 421 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: TRT Haber, AA