İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Özel hareket polisleri ve eğitimli köpeklerin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 kişiden 13'ü yakalandı.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bursa'da 7 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.G, G.P, R.H, M.K, D.Ş, O.K. ve F.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 337 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 61 uyuşturucu tablet, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA