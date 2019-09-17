Kıyık caddesindeki otoyola bağlantı kavşağında eşekleri gören sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Eşeklerin bulunduğu noktaya gelen ekipler, bir süre hayvanları kovalayarak yoldan çıkarmaya çalıştı.

Polis ekipleri gelişi güzel yolda koşan eşekleri durduramayınca yardımcı ekip istedi. Gelen ekipler siren çalarak eşekleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Trafikte aksamalara neden olan eşekler bir süre sonra polis ekiplerinin büyük çabası sonrası güvenli bölgeye alındı.

Kaynak: AA