Türkiye

Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı

17 Eylül 2019 Salı 10:05 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 10:09

Tuzla'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.