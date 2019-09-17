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Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı17 Eylül 2019 Salı 10:05 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 10:09
Tuzla'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ’dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İki kişi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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