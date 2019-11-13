Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hadimi Tüneli'nin Mavi Tünel'den sonra en büyük projelerden biri olduğunu belirtti.

"Bağbaşı Barajı'nda depolanan suları Konya Kapalı Havzası'na ulaştırdık"

KOP'un, Türkiye'nin ilk sulama projesi olma özelliğine sahip olduğunu aktaran Aydın, şu açıklamaları yaptı:

"Geliştirdiğimiz 3. Merhale Projesi ile yüzyıllık rüyayı daha da büyüttük. Kilit baraj konumunda bulunan Bağbaşı Barajı'nı inşa ettik. 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel'i tamamladık. Bağbaşı Barajı'nda depolanan suları Konya Kapalı Havzası'na ulaştırdık. Afşar ve Bozkır barajlarında depolanacak suları Bağbaşı Barajı'na aktardığımızda, havzaya ulaşan su miktarını yıllık 414 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Hadimi Tüneli, Afşar Barajı sularının Bağbaşı Barajı'na aktarılmasını sağlayacak olan önemli bir projedir. Bu anlamda 18 bin 136 metre uzunluğundaki tünelde yaklaşık 5 bin metreye ulaşmış durumdayız."

"Rüyaları gerçekleştirmek için azim ve gayret gerekli"

Aydın, Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyun, yeraltı suyunu da destekleyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konya ilinin içme suyu ihtiyacını, geliştirdiğimiz 3. Merhale Projesi ile dış havzadan getirdiğimiz su ve inşa ettiğimiz içme suyu arıtma tesisi ile karşılıyoruz. Proje bütünüyle tamamlandığında, nihai sulama alanı olan 2 milyon 234 bin 100 dekar tarım arazisinin sulama suyunu destekleyecek ve yılda 147,50 gigavat enerji üretimi de yapacak. Ülkemizin dört bir yanında bunun gibi büyük projelere imza atıyoruz. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Çünkü rüyaları gerçekleştirmek için azim ve gayret gereklidir."

Kaynak: AA