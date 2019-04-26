Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve gizli sorumluları olduğu tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden 30'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

15'i yakalanarak gözaltına alındı

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA