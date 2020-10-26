İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'daki gösterim merkezini ziyaret eden vatandaşları ilk olarak 360 derece Immersive alandaki ekranda üç boyutlu olarak bağımsızlığın kazanılmasında verilen mücadele ve sonrasında her alanda yükselen yeni Türkiye sunumu karşılıyor.

Özel gösterim, Maping Show alanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da içine alan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuna dair dijital gösterim şovuyla devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Hologram gösterim alanında ise, bir yandan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun öyküsü projeksiyon ekranına yansıtılırken diğer yandan hologram şovu seyirci ile buluşuyor.

[Fotoğraf: AA]

Dijital Gösterim Merkezi'nin bilgi ekranı bölümünde ise ziyaretçiler, "Türkiye Bizim Sevdamızdır" mottosuyla Türkiye'nin, 2023 hedefleri 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si için gerçekleştirilen mega yatırımları tanıma fırsatını buluyor.