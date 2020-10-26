Haber Giriş: Kaynak: DHA
Nefes borusuna ekmek kaçan çocuk öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu'nun, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı.
Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep, bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep’in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
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