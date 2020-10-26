Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Rize'de heyelan köy yolunu kapattı, 4 ev boşaltıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda köy yolu ulaşıma kapandı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çayırdüzü köyünde olası heyelanları önlemek amacıyla yol ile yamaç arasına duvar örme çalışması yürütüldü. Ekiplerin akşam saatlerinde çalışmayı tamamlayarak bölgeden ayrıldığı sırada, heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
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